Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от интернета





Участники дискуссии, среди которых были представители политических партий, политологи, ученые, журналисты пришли к выводу, что в настоящее время уровень проникновения цифровых технологий во все сферы нашей жизни достиг серьезных масштабов. Не исключение и политическая сфера. Цифровые технологии уже активно работают в избирательном процессе Челябинской области. Так в единый день голосования все уровни кампании проходили с использованием технологии QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий, применяли технологию «мобильный избиратель» и запускали видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Также Челябинская область принимала участие в проекте «цифровые избирательные участки». Цифра используется политическими партиями и отдельными политиками и в агитационных целях.Однако как отметил один из участников дискуссии Александр Файрузов, главный редактор «Челябинск Сегодня», «партии и политики безнадежно отстали от интернета, они просто не знают, как там себя вести». С этим тезисом согласились практически все участники сегодняшнего разговора. Как заявил политолог Алексей Ширинкин, руководитель агентства «Монитор», «общество меняется, люди обращаются к электронной культуре, а политиков, которые умеют говорить с молодежью на одном языке, очень мало».А именно, по большому счету, молодежь является той аудиторией, до которой политики стараются достучаться при помощи цифровых технологий. Однако на этом пути эксперты видят немало рисков.Во первых, применение «цифры» в непосредственной процедуре голосования, скорее всего, резко увеличит количество участвующих в выборах избирателей, что по мнению отдельных экспертов может привести к непредсказуемым результатам. Это мнение в частности озвучил Андрей Ларов, региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций. «Мы должны понимать, что введение цифрового голосования приведет к увеличению протестного электората», — заявил эксперт.Во-вторых, некоторые эксперты отмечали, что излишнее увлечение цифрой может ослабить работу политических партий с традиционным для них электоратом, более старшим поколением.Экспертами в ходе дискуссии было отмечено, что в любом случае от полной цифровизации политика никуда не денется.«Цифра победит, от нее цивилизация никогда не откажется, — уверена Нина Корнещук, проректор по учебной работе ЮУрГГПУ (ЧГПУ), доктор педагогических наук, доцент. - Но нужно понимать, что этот процесс несет не только хорошее, но и плохое. Поэтому политическим партиям, работая с «цифровым» поколением нужно не забывать выполнять воспитательную функцию, учить тому, что цифровая реальность, это не игрушка, а вполне материальная история, которая уже сейчас может привести ко вполне материальным последствиям».«Перспективы впечатляющие, стоит ли бояться рисков в этом случае, - спрашивает координатор Экспертного клуба Челябинска Василий Зорин, кандидат политических наук, зав. кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ. - Нужно экспериментировать, искать новые идеи, ведь интернет порождает активных горожан».