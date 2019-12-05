АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от интернета

5 декабря Экспертный клуб Челябинска при поддержке медиа-холдинга «Гранада Пресс» провел дискуссию на тему: «Цифра в политике. Эффективно ли применяют в Челябинской области современные технологии политические партии?».

Участники дискуссии, среди которых были представители политических партий, политологи, ученые, журналисты пришли к выводу, что в настоящее время уровень проникновения цифровых технологий во все сферы нашей жизни достиг серьезных масштабов. Не исключение и политическая сфера. Цифровые технологии уже активно работают в избирательном процессе Челябинской области. Так в единый день голосования все уровни кампании проходили с использованием технологии QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий, применяли технологию «мобильный избиратель» и запускали видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Также Челябинская область принимала участие в проекте «цифровые избирательные участки». Цифра используется политическими партиями и отдельными политиками и в агитационных целях.
Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от интернета

Однако как отметил один из участников дискуссии Александр Файрузов, главный редактор «Челябинск Сегодня», «партии и политики безнадежно отстали от интернета, они просто не знают, как там себя вести». С этим тезисом согласились практически все участники сегодняшнего разговора. Как заявил политолог Алексей Ширинкин, руководитель агентства «Монитор», «общество меняется, люди обращаются к электронной культуре, а политиков, которые умеют говорить с молодежью на одном языке, очень мало».

А именно, по большому счету, молодежь является той аудиторией, до которой политики стараются достучаться при помощи цифровых технологий. Однако на этом пути эксперты видят немало рисков.

Во первых, применение «цифры» в непосредственной процедуре голосования, скорее всего, резко увеличит количество участвующих в выборах избирателей, что по мнению отдельных экспертов может привести к непредсказуемым результатам. Это мнение в частности озвучил Андрей Ларов, региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций. «Мы должны понимать, что введение цифрового голосования приведет к увеличению протестного электората», — заявил эксперт.

Во-вторых, некоторые эксперты отмечали, что излишнее увлечение цифрой может ослабить работу политических партий с традиционным для них электоратом, более старшим поколением.

Экспертами в ходе дискуссии было отмечено, что в любом случае от полной цифровизации политика никуда не денется.

«Цифра победит, от нее цивилизация никогда не откажется, — уверена Нина Корнещук, проректор по учебной работе ЮУрГГПУ (ЧГПУ), доктор педагогических наук, доцент. - Но нужно понимать, что этот процесс несет не только хорошее, но и плохое. Поэтому политическим партиям, работая с «цифровым» поколением нужно не забывать выполнять воспитательную функцию, учить тому, что цифровая реальность, это не игрушка, а вполне материальная история, которая уже сейчас может привести ко вполне материальным последствиям».

«Перспективы впечатляющие, стоит ли бояться рисков в этом случае, - спрашивает координатор Экспертного клуба Челябинска Василий Зорин, кандидат политических наук, зав. кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ. - Нужно экспериментировать, искать новые идеи, ведь интернет порождает активных горожан».

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Роман Сегодня, 14:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Овечкин рассказал, почему чинил шлем паяльной лампой во время…
Виктор Сухоруков предположил, что продолжения фильма «Брат-2» не…
Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от…
В системе Android появилась экономящая время функция Google…
Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным…
Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью…
Окрашивание и выпрямление волос может повысить риск развития…
Ученые сообщили, чем может закончиться любовь к…
Правнучку Анатолия Дурова Терезу госпитализировали с подозрением на…
«Почта России» хочет отказаться от наличных переводов…
Физики: "Наночастицы могут повысить эффективность лазеров…
Медведев назвал реальное благосостояние людей приоритетным…
Александр Петров сфотографировался в необычном ракурсе с возлюбленной Стасей…
Эксперты объяснили, могут ли беспроводные наушники вызвать…
Труп пропавшего под Смоленском шестилетнего мальчика найден в пруду подо…
«Ближе к народу»: футболиста Дмитрия Тарасова поразила поездка в…
В России готовятся развернуть производство фарша из искусственной…
«Плачу от счастья!»: Влад Топалов нежно поздравил с первым днем рождения сына…
Юристы рассказали, как поступать при требовании коллектора заплатить чужой…
Ирена Понарошку продемонстрировала первые шаги годовалого сына…
Составлен рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в…
"Пластика не сделает моложе": Алена Свиридова считает, что женщины должны следить за своей…
Григорий Лепс признался, что его будущая жена сама сделала ему…
Палеонтологи нашли 6 видов стрекоз, обитавших на Земле 50 млн лет…
Психологи рассказали, как преодолеть пищевую…
Президент Польши Анджей Дуда отказался называть Россию врагом…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова отрицает, что ее муж ей…
Автостраховщики: "В России резко поднимется стоимость…
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
"Боялись все": Мария Кнушевицкая поделилась воспоминаниями о сложном характере Фаины…
Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в оригинальном…
Эксперты из "Яндекс.Музыка" составили ТОП-10 лучших песен года в…
Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату…
Эксперты настаивают на пользе двухразового…
Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова симулировала беременность, чтобы выйти…
Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч…
Instagram отказался регистрировать пользователей младше 13…
В Xiaomi презентовали электровелосипед с большим запасом…
Названы способы справиться с крапивницей в домашних…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами…
Просмотреть все новости