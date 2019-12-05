Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от интернета
5 декабря Экспертный клуб Челябинска при поддержке медиа-холдинга «Гранада Пресс» провел дискуссию на тему: «Цифра в политике. Эффективно ли применяют в Челябинской области современные технологии политические партии?».
Участники дискуссии, среди которых были представители политических партий, политологи, ученые, журналисты пришли к выводу, что в настоящее время уровень проникновения цифровых технологий во все сферы нашей жизни достиг серьезных масштабов. Не исключение и политическая сфера. Цифровые технологии уже активно работают в избирательном процессе Челябинской области. Так в единый день голосования все уровни кампании проходили с использованием технологии QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий, применяли технологию «мобильный избиратель» и запускали видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Также Челябинская область принимала участие в проекте «цифровые избирательные участки». Цифра используется политическими партиями и отдельными политиками и в агитационных целях.
Однако как отметил один из участников дискуссии Александр Файрузов, главный редактор «Челябинск Сегодня», «партии и политики безнадежно отстали от интернета, они просто не знают, как там себя вести». С этим тезисом согласились практически все участники сегодняшнего разговора. Как заявил политолог Алексей Ширинкин, руководитель агентства «Монитор», «общество меняется, люди обращаются к электронной культуре, а политиков, которые умеют говорить с молодежью на одном языке, очень мало».
А именно, по большому счету, молодежь является той аудиторией, до которой политики стараются достучаться при помощи цифровых технологий. Однако на этом пути эксперты видят немало рисков.
Во первых, применение «цифры» в непосредственной процедуре голосования, скорее всего, резко увеличит количество участвующих в выборах избирателей, что по мнению отдельных экспертов может привести к непредсказуемым результатам. Это мнение в частности озвучил Андрей Ларов, региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций. «Мы должны понимать, что введение цифрового голосования приведет к увеличению протестного электората», — заявил эксперт.
Во-вторых, некоторые эксперты отмечали, что излишнее увлечение цифрой может ослабить работу политических партий с традиционным для них электоратом, более старшим поколением.
Экспертами в ходе дискуссии было отмечено, что в любом случае от полной цифровизации политика никуда не денется.
«Цифра победит, от нее цивилизация никогда не откажется, — уверена Нина Корнещук, проректор по учебной работе ЮУрГГПУ (ЧГПУ), доктор педагогических наук, доцент. - Но нужно понимать, что этот процесс несет не только хорошее, но и плохое. Поэтому политическим партиям, работая с «цифровым» поколением нужно не забывать выполнять воспитательную функцию, учить тому, что цифровая реальность, это не игрушка, а вполне материальная история, которая уже сейчас может привести ко вполне материальным последствиям».
«Перспективы впечатляющие, стоит ли бояться рисков в этом случае, - спрашивает координатор Экспертного клуба Челябинска Василий Зорин, кандидат политических наук, зав. кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ. - Нужно экспериментировать, искать новые идеи, ведь интернет порождает активных горожан».
Участники дискуссии, среди которых были представители политических партий, политологи, ученые, журналисты пришли к выводу, что в настоящее время уровень проникновения цифровых технологий во все сферы нашей жизни достиг серьезных масштабов. Не исключение и политическая сфера. Цифровые технологии уже активно работают в избирательном процессе Челябинской области. Так в единый день голосования все уровни кампании проходили с использованием технологии QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий, применяли технологию «мобильный избиратель» и запускали видеонаблюдение с онлайн-трансляцией. Также Челябинская область принимала участие в проекте «цифровые избирательные участки». Цифра используется политическими партиями и отдельными политиками и в агитационных целях.
Однако как отметил один из участников дискуссии Александр Файрузов, главный редактор «Челябинск Сегодня», «партии и политики безнадежно отстали от интернета, они просто не знают, как там себя вести». С этим тезисом согласились практически все участники сегодняшнего разговора. Как заявил политолог Алексей Ширинкин, руководитель агентства «Монитор», «общество меняется, люди обращаются к электронной культуре, а политиков, которые умеют говорить с молодежью на одном языке, очень мало».
А именно, по большому счету, молодежь является той аудиторией, до которой политики стараются достучаться при помощи цифровых технологий. Однако на этом пути эксперты видят немало рисков.
Во первых, применение «цифры» в непосредственной процедуре голосования, скорее всего, резко увеличит количество участвующих в выборах избирателей, что по мнению отдельных экспертов может привести к непредсказуемым результатам. Это мнение в частности озвучил Андрей Ларов, региональный представитель Агентства политических и экономических коммуникаций. «Мы должны понимать, что введение цифрового голосования приведет к увеличению протестного электората», — заявил эксперт.
Во-вторых, некоторые эксперты отмечали, что излишнее увлечение цифрой может ослабить работу политических партий с традиционным для них электоратом, более старшим поколением.
Экспертами в ходе дискуссии было отмечено, что в любом случае от полной цифровизации политика никуда не денется.
«Цифра победит, от нее цивилизация никогда не откажется, — уверена Нина Корнещук, проректор по учебной работе ЮУрГГПУ (ЧГПУ), доктор педагогических наук, доцент. - Но нужно понимать, что этот процесс несет не только хорошее, но и плохое. Поэтому политическим партиям, работая с «цифровым» поколением нужно не забывать выполнять воспитательную функцию, учить тому, что цифровая реальность, это не игрушка, а вполне материальная история, которая уже сейчас может привести ко вполне материальным последствиям».
«Перспективы впечатляющие, стоит ли бояться рисков в этом случае, - спрашивает координатор Экспертного клуба Челябинска Василий Зорин, кандидат политических наук, зав. кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ. - Нужно экспериментировать, искать новые идеи, ведь интернет порождает активных горожан».
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Добавил: Роман Сегодня, 14:12