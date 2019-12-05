Отвечая на вопрос Ивлеевой, Медведев опроверг возможную блокировку YouTube в России





По словам Дмитрия Медведева, любые запретные меры в интернете не особо эффективны из-за того, что их легко обойти. Поэтому принятый 1 ноября закон о «суверенном Рунете» не должен повлиять на деятельность блогеров. Что же касается монетизации, то этот процесс зависит от политики самого сервиса YouTube, закон никак не может повлиять на заработки создателей контента.В первую очередь закон о «суверенном Рунете» является защитной мерой от отключения России от интернета. Угроза вполне реальная, отметил премьер-министр, добавив, что оборудование, которое будет предоставлять Роскомнадзор, позволит управлять маршрутизацией трафика, если возникнет угроза отключения от Сети. Кроме того, у специалистов появятся инструменты для блокировки запрещенных в России ресурсов.