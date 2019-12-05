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Отвечая на вопрос Ивлеевой, Медведев опроверг возможную блокировку YouTube в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами и блогерами заявил, что видеохостинг YouTube никто запрещать не собирается. Вопрос о судьбе популярного ресурса ему задала ведущая телеканала «Пятница» Анастасия Ивлеева.

По словам Дмитрия Медведева, любые запретные меры в интернете не особо эффективны из-за того, что их легко обойти. Поэтому принятый 1 ноября закон о «суверенном Рунете» не должен повлиять на деятельность блогеров. Что же касается монетизации, то этот процесс зависит от политики самого сервиса YouTube, закон никак не может повлиять на заработки создателей контента.

В первую очередь закон о «суверенном Рунете» является защитной мерой от отключения России от интернета. Угроза вполне реальная, отметил премьер-министр, добавив, что оборудование, которое будет предоставлять Роскомнадзор, позволит управлять маршрутизацией трафика, если возникнет угроза отключения от Сети. Кроме того, у специалистов появятся инструменты для блокировки запрещенных в России ресурсов.

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Политика / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:05

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