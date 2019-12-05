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Андрей Норкин согласился с шуткой Максима Галкина, что не отражается в зеркале

Андрей Норкин откликнулся на юмор комика Максима Галкина о том, что он якобы не отображается в зеркале. Телеведущий согласился с этим, так как, практически не заглядывает в него.

На передаче «Место встречи» Андрей Норкин продемонстрировал кусочек видео, где шутник Максим Галкин на собственном выступлении пошутил, что на него наложили проклятие Андрей Норкин, Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев, а сообщила ему такие новости знакомая колдунья. Она якобы сказала, что может поставить зеркало, и все негативное оставит отпечаток на них. В ответ ведунье, Максим Галкин отметил, что его коллеги не отображаются в зеркалах.

Андрей Норкин заявил всем, что не может отражаться в зеркале, так как вообще не заглядывает в него. Телеведущий ни к каким гадалкам за помощью никогда не обращался, а беседует только со священнослужителями, советующими возлюбить ближнего и дальнего своего. Также знаменитость пожелал мужу Примадонны счастья и удачи.

Отметим, что на этом же выступлении Максим Галкин заговорил о цензуре на телевидении. Его огорчают факты того, что на каналах много говорят о проблемах других стран, практически не рассказывая о России.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:16

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