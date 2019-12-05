Дочь Евгения Ткачука переставала узнавать отца из-за продолжительных гастролей





Сам Ткачук сравнивает профессию актера с космонавтом. Домой он мог вернуться после долгой «экспедиции» бородатым или лысым, тогда дочь Ева называла его «незнакомым дядькой» и даже боялась. Однако его супруга — Марта помогала решать эти проблемы. Да и сама дочь повзрослела и уже перестала бояться, и сама «строит» родителей дома, а иногда разыгрывает истории.Евгений Ткачук считает, у Евы есть режиссерские задатки, и внешне она выглядит, как он. Сейчас дочь знаменитости выступает в конном театре «ВелесО», там проводят постановку спектакля «Осторожно, Гуливер!». Вместе с живыми актерами в нем участие принимают кони.