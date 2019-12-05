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Дочь Евгения Ткачука переставала узнавать отца из-за продолжительных гастролей

В недавнем интервью российский актер Евгений Ткачук признался, что дочь переставала его узнавать, когда он возвращался из очередных гастролей. Поскольку звезде приходилось участвовать в разных постановках, то от него требовали часто менять внешность.
Дочь Евгения Ткачука переставала узнавать отца из-за продолжительных гастролей

Сам Ткачук сравнивает профессию актера с космонавтом. Домой он мог вернуться после долгой «экспедиции» бородатым или лысым, тогда дочь Ева называла его «незнакомым дядькой» и даже боялась. Однако его супруга — Марта помогала решать эти проблемы. Да и сама дочь повзрослела и уже перестала бояться, и сама «строит» родителей дома, а иногда разыгрывает истории.

Евгений Ткачук считает, у Евы есть режиссерские задатки, и внешне она выглядит, как он. Сейчас дочь знаменитости выступает в конном театре «ВелесО», там проводят постановку спектакля «Осторожно, Гуливер!». Вместе с живыми актерами в нем участие принимают кони.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:53

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