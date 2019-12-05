Участница «Дом-2» Виктория Цатурян: «Мне больно смотреть на новые отношения Руслана»

Официально Руслан и Виктория развелись в середине октября этого года. Девушка говорила, что муж ей изменил, а ее поклонники в Сети прислали ей видео доказательство. Цатурян отметила, что на протяжении долгого времени пыталась заглушить ту боль, которая возникла после расставания с супругом, но, попав на телестройку, осознала, что ее чувства до конца не прошли.Виктория рассказала, ей неприятно смотреть на новые отношения Руслана. Когда они с ним расстались, то она окунулась в эйфорию со своим парнем, но это быстро закончилось из-за разрыва с ним. Сейчас к ней пришло осознание, что таким способом она пыталась заглушить собственную боль, ведь тогда даже не плакала.Виктория отметила, что поменялась, но не понимает до конца ради чего. Возвращать Руслана она не намерена, так как если ее обижают, он не становится на ее сторону и не защищает бывшую жену.