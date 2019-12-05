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Американские военные испытают боевые лазеры для уничтожения крылатых ракет

Американские военные готовятся к испытаниям нового вида оружия. Боевые лазеры испытают в качестве системы, способной применяться для уничтожения беспилотников, мин и даже крылатых ракет. Специалисты подготовят установки разной мощности.

Об этом сообщил Томас Карр, являющийся помощником директора управления американского министерства обороны. По его словам, в разработке боевых лазеров заинтересованы все виды войск: ВВС, ВМС и армия США. Новые установки планируются применять для защиты территории военных баз, отдельных соединений и морских судов. Разработки смогут уничтожать взрывные устройства, мины, беспилотники, крылатые ракеты, надводные корабли и самолеты.

Главной особенностью боевых лазеров, отмечают американские военные, является бесконечность боезапаса. Установки могут вести огонь без остановки, главное, чтобы они бесперебойно получали электричество. Это значительно упростит задачу военным. Сейчас ведутся переговоры по созданию тестовых образцов подобного вооружения.

В 2022 году планируется провести испытания 300-киловатного боевого лазера, а двумя годами позже – 500-киловатного. Если тесты пройдут согласно плану, специалисты должны преступить к созданию более мощного варианта – 1000-киловатного. Пока американские военные не имеют планов по принятию этих разработок на вооружение.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:29

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