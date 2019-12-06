Ученые назвали медицинские мифы, опасные для диабетиков





По словам медиков, мошееники и дилетанты распространяют в корне неверную информацию, которая может нанести непоправимый вред людям, страдающим от сахарного диабета. К примеру, так называемые антидиабетические пластыри и подобные им продукты не имеют никакой пользы или эффекта. То же самое относится и к разнообразным диетам, которые подрывают здоровье диабетиков. Никакой рацион не способен "чудесным образом" вылечить фундаментальное нарушение в поджелудочной железе.Популярный, но опасный рацион с большим количеством белков может привести к развитию метаболического кетоацидоза из-за повреждения почек. В то же время, следует обращать внимание на направленность и обоснованность диеты. С одной стороны, средиземноморская кухня, богатая клетчаткой и овощами, может благоприятно улучшить состояние диабетиков, но "рационы по группе крови" являются полноценным медицинским мифом. Также, заменой инсулину не могут быть "нутрицевтики", которые представляют собой "натуральные продукты". Рекомендуется придерживаться советов лечащего врача, не допуская задержки в приемах пищи, несоблюдения правильной диеты, чрезмерной физической активности и ошибок в расчете введеного инсулина.