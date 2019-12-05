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Ученые обнаружили ген, отвечающий за "одомашнивание" людей

"Одомашнивание" людей является термином для появления дружелюбия и смягчения черт лица в процессе эволюции. Теперь ученые обнаружили ген, отвечающий за просоциализацию человечества.

Когда люди начали приручать собак, кошек, овец и крупный рогатый скот, они дали начало традиции, которая коснулась другого существа: самих себя. Новое исследование предполагает, что современные люди "одомашнились" после того, как они расстались со своими вымершими родственниками, неандертальцами и денисовцами, примерно 600 тысяч лет тому назад. Это явление включает в себя целый набор генетических изменений, которые возникают по мере становления вида более дружелюбным и эстетичным со стороны внешнего вида.

Homo sapiens со временем сменили поведение на менее агрессивное, что сделало их готовыми к сотрудничеству, в отличии от многих древних предков. Кроме изменений в психике, демонстрируются и значительные физические преобразования: хотя мозг у человека остался большим, черепная коробка уменьшилась, надбровные дуги изменились на менее выраженные.

Итальянские молекулярные биологи из Миланского университета выяснили, что ген BAZ1B играет важную роль в этой части эволюции. Он был типом ДНК, который подвергся положительному отбору, в отличие от неандертальцев. Основная причина дружеского подхода исходит от ранних людей, которые сформировали кооперативное общество. Природа и давление со стороны социума благоприятствовали партнерам, чьи черты внешности и характера были менее неприятными и конфликтными.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:42

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