АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Медведев назвал реальное благосостояние людей приоритетным вопросом

Премьер-министр РФ рассказал о том, какой вопрос для правительства является приоритетным в 2020 году. Дмитрий Медведев считает, что это - реальное благосостояние людей и его неуклонный рост, именно на этом он собирается сконцентрировать свои усилия.

Состоялась ежегодная пресс-конференция премьер-министра РФ. В ходе нее Дмитрий Медведев ответил на множество вопросов, а когда у него поинтересовались, какую тему он считает самой приоритетной в 2020 году, то он не задумываясь ответил – реальное благосостояние людей. По словам политика, в течение 9 месяцев 2019-го этот показатель начал увеличиваться, хотя темпы роста остаются низкими.

Именно над увеличением данного показателя премьер-министр и правительство будут работать в предстоящем году. Дмитрий Медведев обратил внимание, что рост реального благосостояния людей формируется в следствии взаимодействия множества факторов. Этот процесс зависит от налоговой политики, финансовой нагрузки на бизнес, кредитной ситуации и правительственных мер. Все эти факторы могут как повысить доходную базу каждого россиянина, так и снизить ее.

Также правительство продолжит переход к адресной поддержке нуждающихся людей. В рамках этой программы было увеличено пособие по рождению ребенка, теперь оно составляет 10 тысяч рублей. Аналогичные меры будут приняты в отношении пожилых людей и инвалидов, передает «ПолитЭксперт».

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Овечкин рассказал, почему чинил шлем паяльной лампой во время…
Виктор Сухоруков предположил, что продолжения фильма «Брат-2» не…
Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от…
В системе Android появилась экономящая время функция Google…
Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным…
Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью…
Окрашивание и выпрямление волос может повысить риск развития…
Ученые сообщили, чем может закончиться любовь к…
Правнучку Анатолия Дурова Терезу госпитализировали с подозрением на…
«Почта России» хочет отказаться от наличных переводов…
Физики: "Наночастицы могут повысить эффективность лазеров…
Медведев назвал реальное благосостояние людей приоритетным…
Александр Петров сфотографировался в необычном ракурсе с возлюбленной Стасей…
Эксперты объяснили, могут ли беспроводные наушники вызвать…
Труп пропавшего под Смоленском шестилетнего мальчика найден в пруду подо…
«Ближе к народу»: футболиста Дмитрия Тарасова поразила поездка в…
В России готовятся развернуть производство фарша из искусственной…
«Плачу от счастья!»: Влад Топалов нежно поздравил с первым днем рождения сына…
Юристы рассказали, как поступать при требовании коллектора заплатить чужой…
Ирена Понарошку продемонстрировала первые шаги годовалого сына…
Составлен рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в…
"Пластика не сделает моложе": Алена Свиридова считает, что женщины должны следить за своей…
Григорий Лепс признался, что его будущая жена сама сделала ему…
Палеонтологи нашли 6 видов стрекоз, обитавших на Земле 50 млн лет…
Психологи рассказали, как преодолеть пищевую…
Президент Польши Анджей Дуда отказался называть Россию врагом…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова отрицает, что ее муж ей…
Автостраховщики: "В России резко поднимется стоимость…
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
"Боялись все": Мария Кнушевицкая поделилась воспоминаниями о сложном характере Фаины…
Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в оригинальном…
Эксперты из "Яндекс.Музыка" составили ТОП-10 лучших песен года в…
Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату…
Эксперты настаивают на пользе двухразового…
Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова симулировала беременность, чтобы выйти…
Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч…
Instagram отказался регистрировать пользователей младше 13…
В Xiaomi презентовали электровелосипед с большим запасом…
Названы способы справиться с крапивницей в домашних…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами…
Просмотреть все новости