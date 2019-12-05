Медведев назвал реальное благосостояние людей приоритетным вопросом
Премьер-министр РФ рассказал о том, какой вопрос для правительства является приоритетным в 2020 году. Дмитрий Медведев считает, что это - реальное благосостояние людей и его неуклонный рост, именно на этом он собирается сконцентрировать свои усилия.
Состоялась ежегодная пресс-конференция премьер-министра РФ. В ходе нее Дмитрий Медведев ответил на множество вопросов, а когда у него поинтересовались, какую тему он считает самой приоритетной в 2020 году, то он не задумываясь ответил – реальное благосостояние людей. По словам политика, в течение 9 месяцев 2019-го этот показатель начал увеличиваться, хотя темпы роста остаются низкими.
Именно над увеличением данного показателя премьер-министр и правительство будут работать в предстоящем году. Дмитрий Медведев обратил внимание, что рост реального благосостояния людей формируется в следствии взаимодействия множества факторов. Этот процесс зависит от налоговой политики, финансовой нагрузки на бизнес, кредитной ситуации и правительственных мер. Все эти факторы могут как повысить доходную базу каждого россиянина, так и снизить ее.
Также правительство продолжит переход к адресной поддержке нуждающихся людей. В рамках этой программы было увеличено пособие по рождению ребенка, теперь оно составляет 10 тысяч рублей. Аналогичные меры будут приняты в отношении пожилых людей и инвалидов, передает «ПолитЭксперт».
Состоялась ежегодная пресс-конференция премьер-министра РФ. В ходе нее Дмитрий Медведев ответил на множество вопросов, а когда у него поинтересовались, какую тему он считает самой приоритетной в 2020 году, то он не задумываясь ответил – реальное благосостояние людей. По словам политика, в течение 9 месяцев 2019-го этот показатель начал увеличиваться, хотя темпы роста остаются низкими.
Именно над увеличением данного показателя премьер-министр и правительство будут работать в предстоящем году. Дмитрий Медведев обратил внимание, что рост реального благосостояния людей формируется в следствии взаимодействия множества факторов. Этот процесс зависит от налоговой политики, финансовой нагрузки на бизнес, кредитной ситуации и правительственных мер. Все эти факторы могут как повысить доходную базу каждого россиянина, так и снизить ее.
Также правительство продолжит переход к адресной поддержке нуждающихся людей. В рамках этой программы было увеличено пособие по рождению ребенка, теперь оно составляет 10 тысяч рублей. Аналогичные меры будут приняты в отношении пожилых людей и инвалидов, передает «ПолитЭксперт».
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:14