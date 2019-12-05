Овечкин рассказал, почему чинил шлем паяльной лампой во время матча





Матч команды Washington Capitals против клуба Los Angeles Kings называют необычным не потому, что хоккеисты из столицы США вырвали победу со счетом 3:1, а из-за странного выходки Александра Овечкина. Нападающий из вашингтонской команды непринужденно чинил шлем паяльной лампой во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Как сообщил журналист Тарик Эль-Башира в соцсетях, спортсмен объяснил свой поступок желанием избавиться от наклейки. Поскольку хоккеист не мог совладать с ней при помощи рук, он решил воспользоваться инструментом.Фанатов российского чемпиона рассмешила его находчивость, что заставило поклонников сравнить Овечкина с "безумным учителем труда". Больше всего пользователей Сети удивило то, что россиянин носит с собой подобное оборудование.Александр Овечкин набрал 31 очко в чемпионате НХЛ, после того, как поучаствовал в 30 матчах. Хотя спортсмен играет за клуб Washington Capitals еще с 2005 года, ему удалось выиграть Кубок Стэнли лишь в 2018 году.