Виктор Сухоруков предположил, что продолжения фильма «Брат-2» не будет

Актер Виктор Сухоруков, сыгравший в легендарной кинодилогии «Брат» и «Брат-2», заявил, что не стоит ждать «Брата-3». Актер признается, что иногда и сам думал об идее возвращения популярного фильма с созданием образа Данилы Бодрова с помощью компьютерной графики. Однако после смерти режиссера Алексея Балабанова артист понял, ничего не получится. Без двух важных людей продолжения ленты не будет, а просто возникнет новое кино.Стас Барецкий, который желает отснять продолжение кинокартины, сильно рассердился после высказываний артиста. Он считает, что Виктор Сухоруков обижается из-за того, что желал сыграть Брата старшего, а ему предложили образ следователя Сухофруктова. Шоумен стоит на своем и уверен, продолжение картины обязательно снимет, но поменяет фамилии героев. Барецкий надеялся, что все радостно воспримут третью часть фильма, но, как оказалось, многие идею приняли агрессивно.