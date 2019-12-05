В системе Android появилась экономящая время функция Google Focus
Компания Google добавила в мобильные операционные системы Android 9 и Android 10 новую функцию Focus, позволяющую сэкономить время. Ее главной задачей является ограничение использования популярных приложений, которые часто отвлекают от важных занятий.
Для активации функции Focus не требуется устанавливать отдельное приложение, поскольку она внедрена в систему телефона. Включается «Фокусировка» в разделе настроек Digital Wellbeing (цифровое благополучие). Там же можно активировать режим «Не беспокоить», таймер для запуска приложений, а также включить родительский контроль.
Последняя версия Focus может автоматически включаться и выключаться, все зависит от настроек расписания. Владелец может настроить функцию так, чтобы такие приложения, как YouTube или Facebook, включались на 5 или 15 минут во время перерыва. Во все остальное время режим фокусировки не даст ими воспользоваться.
Для активации функции Focus не требуется устанавливать отдельное приложение, поскольку она внедрена в систему телефона. Включается «Фокусировка» в разделе настроек Digital Wellbeing (цифровое благополучие). Там же можно активировать режим «Не беспокоить», таймер для запуска приложений, а также включить родительский контроль.
Последняя версия Focus может автоматически включаться и выключаться, все зависит от настроек расписания. Владелец может настроить функцию так, чтобы такие приложения, как YouTube или Facebook, включались на 5 или 15 минут во время перерыва. Во все остальное время режим фокусировки не даст ими воспользоваться.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:10