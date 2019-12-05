В системе Android появилась экономящая время функция Google Focus





Для активации функции Focus не требуется устанавливать отдельное приложение, поскольку она внедрена в систему телефона. Включается «Фокусировка» в разделе настроек Digital Wellbeing (цифровое благополучие). Там же можно активировать режим «Не беспокоить», таймер для запуска приложений, а также включить родительский контроль.Последняя версия Focus может автоматически включаться и выключаться, все зависит от настроек расписания. Владелец может настроить функцию так, чтобы такие приложения, как YouTube или Facebook, включались на 5 или 15 минут во время перерыва. Во все остальное время режим фокусировки не даст ими воспользоваться.