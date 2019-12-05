Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным «преследователем»

Для этого мероприятия Кейт Миддлтон выбрала ярко-красную куртку и зеленый свитер. Образ знаменитости дополняли джинсы и высокие ботинки со шнуровкой. Такой стиль для герцогини Кембриджской можно назвать повседневным, однако это не мешает ей каждый раз выглядеть привлекательно и элегантно. Во время благотворительного елочного базара член королевской семьи собирала деньги для фонда Family Action. Право управления она получила лично от королевы Елизаветы II, монарх руководила им на протяжении 60 лет.Во время посещения базара Кейт Миддлтон, как всегда, была очень общительной и с радостью помогала детям, пришедшим на это мероприятие вместе с родителями. В один момент супруга принца Уильяма даже предложила юным посетителям попробовать горячий шоколад ее собственного приготовления.После того, как Кейт Миддлтон сделала очередную порцию напитка, один мальчик начал громко повторять: «Мне, мне тоже!» Эти слова вызвали смех представительницы королевской семьи. Она рассказала, что ее сын Луи недавно начало говорить, а также постоянно «преследует» ее. Когда они приходят на кухню, наследник начинает говорить те же слова: «Мне, дайте и мне тоже». Именно поэтому герцогиня отреагировала на просьбу маленького любителя сладкого смехом.