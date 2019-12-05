АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 71.11 USD 64.19
Курс валют на 05.12.2019

Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным «преследователем»

Кейт Миддлтон посетила благотворительный елочный базар, организованный на ферме Peterley Manor Farm. Супруга принца Уильяма рассказала о своем постоянном «преследователе», однако, как оказалось, речь шла о ее сыне Луи.
Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным «преследователем»

Для этого мероприятия Кейт Миддлтон выбрала ярко-красную куртку и зеленый свитер. Образ знаменитости дополняли джинсы и высокие ботинки со шнуровкой. Такой стиль для герцогини Кембриджской можно назвать повседневным, однако это не мешает ей каждый раз выглядеть привлекательно и элегантно. Во время благотворительного елочного базара член королевской семьи собирала деньги для фонда Family Action. Право управления она получила лично от королевы Елизаветы II, монарх руководила им на протяжении 60 лет.

Во время посещения базара Кейт Миддлтон, как всегда, была очень общительной и с радостью помогала детям, пришедшим на это мероприятие вместе с родителями. В один момент супруга принца Уильяма даже предложила юным посетителям попробовать горячий шоколад ее собственного приготовления.

После того, как Кейт Миддлтон сделала очередную порцию напитка, один мальчик начал громко повторять: «Мне, мне тоже!» Эти слова вызвали смех представительницы королевской семьи. Она рассказала, что ее сын Луи недавно начало говорить, а также постоянно «преследует» ее. Когда они приходят на кухню, наследник начинает говорить те же слова: «Мне, дайте и мне тоже». Именно поэтому герцогиня отреагировала на просьбу маленького любителя сладкого смехом.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Овечкин рассказал, почему чинил шлем паяльной лампой во время…
Виктор Сухоруков предположил, что продолжения фильма «Брат-2» не…
Экспертный клуб Челябинска: партии и политики безнадежно отстали от…
В системе Android появилась экономящая время функция Google…
Кейт Миддлтон назвала сына Луи своим постоянным…
Мать Рапунцелей Татьяна Владимировна Григорьевская в очередной раз поддержала Илью…
Окрашивание и выпрямление волос может повысить риск развития…
Ученые сообщили, чем может закончиться любовь к…
Правнучку Анатолия Дурова Терезу госпитализировали с подозрением на…
«Почта России» хочет отказаться от наличных переводов…
Физики: "Наночастицы могут повысить эффективность лазеров…
Медведев назвал реальное благосостояние людей приоритетным…
Александр Петров сфотографировался в необычном ракурсе с возлюбленной Стасей…
Эксперты объяснили, могут ли беспроводные наушники вызвать…
Труп пропавшего под Смоленском шестилетнего мальчика найден в пруду подо…
«Ближе к народу»: футболиста Дмитрия Тарасова поразила поездка в…
В России готовятся развернуть производство фарша из искусственной…
«Плачу от счастья!»: Влад Топалов нежно поздравил с первым днем рождения сына…
Юристы рассказали, как поступать при требовании коллектора заплатить чужой…
Ирена Понарошку продемонстрировала первые шаги годовалого сына…
Составлен рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в…
"Пластика не сделает моложе": Алена Свиридова считает, что женщины должны следить за своей…
Григорий Лепс признался, что его будущая жена сама сделала ему…
Палеонтологи нашли 6 видов стрекоз, обитавших на Земле 50 млн лет…
Психологи рассказали, как преодолеть пищевую…
Президент Польши Анджей Дуда отказался называть Россию врагом…
Звезда «Дом-2» Кристина Черкасова отрицает, что ее муж ей…
Автостраховщики: "В России резко поднимется стоимость…
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
"Боялись все": Мария Кнушевицкая поделилась воспоминаниями о сложном характере Фаины…
Телеведущая Ксения Собчак посетила светское мероприятие в оригинальном…
Эксперты из "Яндекс.Музыка" составили ТОП-10 лучших песен года в…
Алена Шишкова часто возит свою дочь Алису в гости к ее единокровному брату…
Эксперты настаивают на пользе двухразового…
Экс-участница “Ранеток” Евгения Огурцова симулировала беременность, чтобы выйти…
Стали известны характеристики нового Tesla Roadster за 200 тысяч…
Instagram отказался регистрировать пользователей младше 13…
В Xiaomi презентовали электровелосипед с большим запасом…
Названы способы справиться с крапивницей в домашних…
Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян хвалит жену за извинения перед сестрами…
Просмотреть все новости