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«Почта России» хочет отказаться от наличных переводов денег

«Почта России» заявила о том, что в ближайшее время в ее работе может произойти большие изменения. Компания планирует полностью отказаться от наличных переводов денег и заменить их безналичными, но эта ситуация требует вмешательства правительства.
«Почта России» хочет отказаться от наличных переводов денег

Недавно уже был опубликовал первый из документов, помогающих разрешить эту проблему. 4 декабря был размещен приказ Минкомсвязи, разрешающий организациям федеральной почтовой службы осуществлять переводы денег. Это является лишь первым шагом, отмечают эксперты, ведь такую запутанную ситуацию нельзя решить лишь одним постановлением.

«Почта России» хочет отказаться от прямых наличных переводов денег, ведь с каждым годом они становятся менее востребованными. Их планируют заменить на безналичные операции и в этом видят огромный потенциал. Специалисты отмечают, если компании удаться добиться разрешения от правительства, то она может стать самым крупным представителем сегмента быстрых переводов денег, не требующих открытия счета. Их можно будет осуществлять через интернет, мобильные приложения и боксы, расположенные в отделениях «Почты России».

Напомним, в 2018 году компания совершила 52,5 млн денежных переводов. Доход от этого направления составляет 16,4 млрд рублей или 8,6% от общего показателя «Почты России». В случае ввода безналичных переводов этот результат может увеличиться в несколько раз.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:19

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