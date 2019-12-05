Труп пропавшего под Смоленском шестилетнего мальчика найден в пруду подо льдом





Погибший ребенок был единственным в семье, а его воспитанием занимались мать и бабушка. Родственники начали поиски мальчика вечером 2 декабря. Родительница заметила, что сына нет дома после того, как вернулась с работы. Около 17:00 он уехал кататься на велосипеде и больше не вернулся. Прочесывание местности не принесло результатов, поэтому поиски продолжились до утра, а в итоге тело ребенка нашли вместе с велосипедом в залитом водой котловане.Первичный осмотр тела не показал наличия видимых телесных повреждений. Согласно предварительной версии, мальчик провалился под лед в пруду, находящемся недалеко от дома. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело по статье “Убийство”. Местные жители отмечают, что погибший не был обделен вниманием семьи.