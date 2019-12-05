Составлен рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России





Специалисты смогли определить, что самыми популярными автомарками на вторичном рынке в России за 2019 год являются Audi, BMW и Honda. Известно, что среди всех подержанных автомобилей, эти бренды занимают соответственно 39%, 38% и 33% от всего объема продаж. За ними в рейтинге следуют Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mazda, Opel, Peugeot и Volkswagen.Наиболее перепродаваемыми оказались модели от производителя LADA, которые составляют 131,5 тысячи экземпляров из общего числа в 527 тысяч единиц. Кроме того, почти у 25% всех отечественных автомобилей трижды менялись владельцы. Лишь у 19% был только один хозяин. Повышенный спрос на российские модели подтверждает и то, что LADA заняла первое место по продажам на вторичном рынке в октябре 2019 года.А вот менее всего россиян интересуют б/у модели от Skoda, Renault и Kia, темпы реализации которых за текущий год существенно снизились. Более того, их покупатели составляют наименьшую долю от всех автомобилистов в России.