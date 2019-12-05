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Автостраховщики: "В России резко поднимется стоимость ОСАГО"

Поправки в законопроект о либерализации "автогражданки" приведут к повышению цены на ОСАГО. Автостраховщики предупреждают, что стоимость полиса может резко подняться на 30%.

Как сообщают в Российском союзе автостраховщиков, поправки в законопроект об ОСАГО включают в себя отмену коэффициента мощности двигателя. Такое решение, скорее всего, приведет к стремительному повышению тарифов на обязательный страховой полис. Кроме того, нововведения касаются увеличения коэффициента за грубое нарушение правил ПДД. Известно, что это будет касаться превышения скорости езды в 60 км/ч, нетрезвого вождения, пересечения двойной сплошной и проезда на красный свет светофора. Все же, регион регистрации автомобиля сохранится в том смысле, что будет влиять на общий коэффициент.

Подобные перемены могут выразиться в повышении тарифного коридора на 30%. Это будет особенно заметным для водителей в городах-миллионниках, где уже сейчас ОСАГО оформляется по более высокой стоимости. Средняя цена в Москве, Перми, Челябинске и Казани должна вырасти в 1,7 раза, а в Подмосковье и Санкт-Петербурге - в 1,8 раза. Разбежности в расценках объясняют большим количеством аварийных ситуаций в этих регионах. Напоминаем, что штраф за езду без ОСАГО также должен вырасти в семь раз.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:45

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