В Омской области мужчина надругался над женщиной на глазах у ее отца
В Омской области мужчина надругался над женщиной на глазах ее отца. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый уже был ранее осужден за аналогичное преступление.
Инцидент произошел в одном из сел Седельниковского района в доме местного жителя. Зайдя в комнату 39-летней дочери пенсионер увидел, как она кричит и вырывается из рук 37-летнего знакомого. После произошедшего злоумышленник натянул штаны и скрылся, а отец отправился с дочерью в полицию, где она написала заявление об изнасиловании. По словам пострадавшей, в тот день они вместе с подозреваемым распивали спиртное, и мужчина предложил заняться любовью, но гражданка отказалась, и тогда любовник повалил ее на кровать.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного делопроизводства. Известно, что в 2013 году подозреваемый насиловал свою жену, с которой уже не жил вместе, за что его приговорили к четырем годам колонии.
Инцидент произошел в одном из сел Седельниковского района в доме местного жителя. Зайдя в комнату 39-летней дочери пенсионер увидел, как она кричит и вырывается из рук 37-летнего знакомого. После произошедшего злоумышленник натянул штаны и скрылся, а отец отправился с дочерью в полицию, где она написала заявление об изнасиловании. По словам пострадавшей, в тот день они вместе с подозреваемым распивали спиртное, и мужчина предложил заняться любовью, но гражданка отказалась, и тогда любовник повалил ее на кровать.
На данный момент решается вопрос об открытии уголовного делопроизводства. Известно, что в 2013 году подозреваемый насиловал свою жену, с которой уже не жил вместе, за что его приговорили к четырем годам колонии.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:17