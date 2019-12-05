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В Омске школьник случайно нанес травму головы однокласснику

В СК РФ по Омской области раскрыли подробности инцидента, произошедшего в одной из местных школ. Оказалось, что школьник нанес травму головы однокласснику по случайности.

Днями ранее в одну из омских клиник госпитализировали 13-летнего школьника с закрытой черепно-мозговой травмой. Его забрали прямо с уроков после получения увечий. Как сообщают представители следствия, пострадавший сидел рядом с одноклассником. Из-за того, что оба мешали проведению урока, педагог рассадил их за разные парты. Потерпевший продолжал игру с другом и бросил в последнего ручку, впоследствии встав для того, чтобы подобрать её. Когда он наклонился, другой школьник в шутку толкнул стул, который и нанес удар по голове.

Сейчас учащийся находится на стационарном лечении и его здоровью ничего не угрожает. Врачи говорят, что травма была не столь серьезной, чтобы возникала потребность в операции. После 10 дней пребывания в клинике юного жителя Омской области отпустят домой.

На данный момент правоохранительные органы принимают следственно-оперативные меры и устанавливают обстоятельства произошедшего. Поскольку фигурант дела является несовершеннолетним и не подлежит уголовной ответственности, после проверки сотрудники полиции вынесут процессуальное решение в порядке ст. 145 УПК РФ.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:35

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