Мила Йовович похвасталась увеличившимся при беременности бюстом

Не так давно Мила Йовович заявила о своей беременности, но вопреки ожиданиям публики она не стала участвовать в “беременных” фотосессиях или делиться подробностями. Однако недавно актриса неожиданно рассказала об изменениях собственного тела, отметив, что ее грудь стала больше, и это единственный плюс ее “интересного положения”. Звезда призналась, что для нее это в новинку, поскольку она всегда была худой, но теперь наслаждается моментом.Мила Йовович рассказала поклонникам, что чувствует себя отлично, отметив, плоду тоже ничего не угрожает. Актриса всегда набирает за время вынашивания ребенка около 22 кг, но занимается спортом, отказываясь от потенциально опасных тренировок.