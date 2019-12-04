АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
EUR 71.06 USD 64.14
Курс валют на 04.12.2019

Звезда "Дом-2" Маша Бухун выдала своего сына за ребенка Розы Максимовой

После того как Роза Максимова ушла из “Дома-2” у нее не получилось найти достойную работу. Но девушке повезло встретить обеспеченного актера Михаила Дорожкина. Он финансово помогал избраннице с ее 11-летним сыном Колей, но, заподозрив свою возлюбленную во лжи, он узнал, что этот мальчик ей не сын.
Звезда "Дом-2" Маша Бухун выдала своего сына за ребенка Розы Максимовой

По словам Дорожкина, с Максимовой он познакомился полгода назад, после чего у них закрутился роман. Несмотря на то, что Михаил знал, что у девушки есть сын, он решил съехаться с ней, но получил отказ. Также Дорожкин был осведомлен о маленькой зарплате Розы, поэтому помогал деньгами, чтобы Коля посещал спортивные секции и кружки. За это время актер выделил ей около 800 тысяч рублей.

Знаменитость заметил неладное, когда хотел провести время с ребенком, но появлялись причины из-за которых ничего не выходило, а по ночам его никогда не было дома. Роза объясняла это тем, что мальчик постоянно ночует у друзей. Затем в руках у Дорожкина появились неоспоримые доказательства того, что Максимова его обманывает.

Чтобы подтвердить свои догадки, Михаил заглянул в паспорт Максимовой, но отметки о детях он не нашел. Также посмотрев ее почту, он обнаружил сообщения из клиники, в которых говорилось о том, что беременности не было.

На поддержку своей подруги пришла Маша Бухун, которая лишь усугубила положение: в результате выяснилось, она и есть настоящая мать Коли. Все это представление организовывалось лишь для того, чтобы получить побольше денег от Дорожкина, прикрываясь тем, что мальчику нужны деньги на учебу.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 22:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Космический телескоп NASA обнаружил вспышку на…
В Mitsubishi рассекретили новинки для России в 2020…
Брэд Питт рассказал, как пытался убежать от действительности с помощью…
Звезда "Дом-2" Маша Бухун выдала своего сына за ребенка Розы…
Тимати подарил матери элитный детский сад с лабиринтом и залом для…
В беременность Анастасия Костенко стала набирать…
В Калужской области священника приговорили к 5 годам колонии за…
Катю Скалон застукали за поцелуем с незнакомцем в ночном…
Отец Жанны Фриске пожелал Дмитрию Шепелеву "сдохнуть" после его интервью для шоу "Осторожно,…
Анджелину Джоли заподозрили в романе с актрисой Эван Рейчел…
"Спонтанный выбор": Ксения Собчак и Дмитрий Шепелев объяснили, почему назвали сыновей…
Медики рассказали, как быстрее справиться с…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина сомневается в умственных способностях Ильи…
Никита Джигурда унаследует от покойной Людмилы Браташ 250 млн…
В Сети появилось видео, где видно, как Василиса Дмитренко портит имущество…
Лев Лещенко назвал ситуацию с популярностью ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой «серьезным культурным…
Экс-участница "Дом-2" Виктория Романец набивается в подруги к Ксении…
«Было страшно, я рыдала»: Анастасии Стецевят сделали…
Врачи рассказали, могут ли макароны перед сном испортить…
"Желала развиваться": Ирина Слуцкая назвала причину развода с первым…
Ольга Бузова уходит с “Дома-2”, её место займет Яна…
В Омской области детей на олимпиаду вез пьяный…
В Ford хотят производить автозапчасти из шелухи кофейных…
Toyota произвела робота для помощи парализованным…
Во Всемирном банке назвали главные риски для экономики…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что зарабатывает миллион рублей в…
Учеными найдена рекордная ультрамассивная черная…
Звезде проекта "Дом-2" Ольге Рапунцель посоветовали уйти с…
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
В мире 4 декабря отмечают день…
Врачи: "Низкий уровень гемоглобина указывает на скрытые…
Звезда «Дом-2» Виктория Романец прокомментировала кражу чехла для…
Российские операторы связи начнут использовать ловушки для…
"Я с тобой из жалости": Сестра Полины Лобановой раскрыла причины развода с…
Беременная звезда «Дом-2» Александра Черно услышала впервые сердцебиение своего…
Эксперты: Один бананы поможет справиться с…
Tesla начнет выпуск Model Y в начале 2020…
Эксперты рассказали, как проверить заряд AirPods Pro на телефонах…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как воспитывает свою дочь…
Врачи предрекают рост заболеваемости раком на…
Просмотреть все новости