Звезда "Дом-2" Маша Бухун выдала своего сына за ребенка Розы Максимовой

По словам Дорожкина, с Максимовой он познакомился полгода назад, после чего у них закрутился роман. Несмотря на то, что Михаил знал, что у девушки есть сын, он решил съехаться с ней, но получил отказ. Также Дорожкин был осведомлен о маленькой зарплате Розы, поэтому помогал деньгами, чтобы Коля посещал спортивные секции и кружки. За это время актер выделил ей около 800 тысяч рублей.Знаменитость заметил неладное, когда хотел провести время с ребенком, но появлялись причины из-за которых ничего не выходило, а по ночам его никогда не было дома. Роза объясняла это тем, что мальчик постоянно ночует у друзей. Затем в руках у Дорожкина появились неоспоримые доказательства того, что Максимова его обманывает.Чтобы подтвердить свои догадки, Михаил заглянул в паспорт Максимовой, но отметки о детях он не нашел. Также посмотрев ее почту, он обнаружил сообщения из клиники, в которых говорилось о том, что беременности не было.На поддержку своей подруги пришла Маша Бухун, которая лишь усугубила положение: в результате выяснилось, она и есть настоящая мать Коли. Все это представление организовывалось лишь для того, чтобы получить побольше денег от Дорожкина, прикрываясь тем, что мальчику нужны деньги на учебу.