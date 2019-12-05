В армии США могут появиться солдаты с чипами





Согласно источнику, Пентагон в данный момент изучает возможность осуществления хирургических операций для вживления миниатюрных устройств в организм военнослужащих. Чтобы избежать проблем в плане этики, вначале улучшить собственный организм смогут бойцы, которые потеряли конечности или зрение. При этом сотрудники американского ведомства не исключили, что спустя некоторое время модификация выйдет за рамками оказания помощи потерпевшим.Экспертов беспокоит вопрос последующего возвращения солдат с чипами к обыденной жизни. «Универсальные» военные могут использовать свои возможности в преступных целях.