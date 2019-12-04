"Спонтанный выбор": Ксения Собчак и Дмитрий Шепелев объяснили, почему назвали сыновей Платонами





У Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сын появился на свет раньше, чем у Ксении Собчак, однако эпатажная телеведущая отметила, что не руководствовалась выбором коллеги, а имя Платон пришло к ней спонтанно. Они с Максимом Виторганом долго подбирали подходящее имя для своего наследника, но самыми подходящими им показались три варианта - Андрей, Марк и Матвей, первое имя нравилось родителям больше всего. Тем не менее, после рождения малыша знаменитости поняли, что он - не Марк, не Андрей и не Матвей. Решено было, что мальчику подходит именно имя Платон.Дмитрий Шепелев, в свою очередь, поделился, что они с Жанной Фриске долго не могли договориться по поводу имени для будущего ребенка, ведь ему нравился вариант с именем Алан, а певице - Данила. Так как общее решение найти не удавалось, звезды в итоге договорились, что назовут мальчика тем именем, на котором сойдутся их предпочтения. Таковым оказалось Платон, поэтому в итоге наследника назвали именно так.