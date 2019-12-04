"Спонтанный выбор": Ксения Собчак и Дмитрий Шепелев объяснили, почему назвали сыновей Платонами
Телеведущий Дмитрий Шепелев стал героем нового шоу Ксении Собчак на YouTube под названием "Осторожно, Собчак". Во время интервью знаменитости побеседовали на тему, почему они выбрали для сыновей имя Платон.
У Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сын появился на свет раньше, чем у Ксении Собчак, однако эпатажная телеведущая отметила, что не руководствовалась выбором коллеги, а имя Платон пришло к ней спонтанно. Они с Максимом Виторганом долго подбирали подходящее имя для своего наследника, но самыми подходящими им показались три варианта - Андрей, Марк и Матвей, первое имя нравилось родителям больше всего. Тем не менее, после рождения малыша знаменитости поняли, что он - не Марк, не Андрей и не Матвей. Решено было, что мальчику подходит именно имя Платон.
Дмитрий Шепелев, в свою очередь, поделился, что они с Жанной Фриске долго не могли договориться по поводу имени для будущего ребенка, ведь ему нравился вариант с именем Алан, а певице - Данила. Так как общее решение найти не удавалось, звезды в итоге договорились, что назовут мальчика тем именем, на котором сойдутся их предпочтения. Таковым оказалось Платон, поэтому в итоге наследника назвали именно так.
У Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева сын появился на свет раньше, чем у Ксении Собчак, однако эпатажная телеведущая отметила, что не руководствовалась выбором коллеги, а имя Платон пришло к ней спонтанно. Они с Максимом Виторганом долго подбирали подходящее имя для своего наследника, но самыми подходящими им показались три варианта - Андрей, Марк и Матвей, первое имя нравилось родителям больше всего. Тем не менее, после рождения малыша знаменитости поняли, что он - не Марк, не Андрей и не Матвей. Решено было, что мальчику подходит именно имя Платон.
Дмитрий Шепелев, в свою очередь, поделился, что они с Жанной Фриске долго не могли договориться по поводу имени для будущего ребенка, ведь ему нравился вариант с именем Алан, а певице - Данила. Так как общее решение найти не удавалось, звезды в итоге договорились, что назовут мальчика тем именем, на котором сойдутся их предпочтения. Таковым оказалось Платон, поэтому в итоге наследника назвали именно так.