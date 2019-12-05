В Казахстане женщина издавала приговоры в фальшивом суде





Жительница города основала «Международный суд «Адилет», в котором от имени Казахстана выносила приговоры по делам гражданского, уголовного и административного характера. Документация велась на государственной бумаге с гербом азиатского государства.Как заявили в прокуратуре, своими действиями женщина лишала автомобилистов прав, взыскивала с них денежные средства в виде штрафов и пыталась освобождать людей из следственного изолятора. На подозреваемую открыто уголовное дело, она может ближайшие пять лет оказаться в тюрьме из-за такой деятельности. Как полиции удалось выявить мошенницу, остается неизвестным.Ранее в Шымкенте полиция задержала врача местной больницы по подозрению в противозаконной трансплантации человеческих органов. Мужчина, как предполагается, входил в группу злоумышленников, которые поставляли части тела богатым клиентам из Израиля.