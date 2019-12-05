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В Казахстане женщина издавала приговоры в фальшивом суде

В Казахстане правоохранители прекратили работу фальшивого суда, где женщина, выдавая себя за судью, выносила приговоры.Свою деятельность орган правосудия проводил в Алма-Ате.

Жительница города основала «Международный суд «Адилет», в котором от имени Казахстана выносила приговоры по делам гражданского, уголовного и административного характера. Документация велась на государственной бумаге с гербом азиатского государства.

Как заявили в прокуратуре, своими действиями женщина лишала автомобилистов прав, взыскивала с них денежные средства в виде штрафов и пыталась освобождать людей из следственного изолятора. На подозреваемую открыто уголовное дело, она может ближайшие пять лет оказаться в тюрьме из-за такой деятельности. Как полиции удалось выявить мошенницу, остается неизвестным.

Ранее в Шымкенте полиция задержала врача местной больницы по подозрению в противозаконной трансплантации человеческих органов. Мужчина, как предполагается, входил в группу злоумышленников, которые поставляли части тела богатым клиентам из Израиля.

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В мире / Происшествия
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:00

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