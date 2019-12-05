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Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle

Российская актриса Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle. Новые фотографии, которые сразу же раскритиковали поклонники, артистка опубликовала на своем Instagram-аккаунте.

На новом кадре, который снят для глянца, Елизавета Боярская позирует с обнаженными плечами и спиной. Этот снимок стал неким экспериментом для актрисы, предпочитающей сдержанные образы. Однако звезда иногда экспериментирует, показывая фото с непривычными стрижками, а также позирует в чувственных и элегантных нарядах. При этом недавний снимок с оголенными плечами не понравился публике. Многие посчитали, что он слишком откровенный для матери двух детей.

В комментариях фолловеры спросили звезду: “Зачем так оголяться?” и заявили, что это было необязательно. Также подписчикам не понравилось, что за последнее время Елизавета Боярская сильно похудела. Чрезмерное изящество звезды заметили даже ее коллеги.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:33

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