Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle
Российская актриса Елизавета Боярская обнажилась на фотосессии для журнала Elle. Новые фотографии, которые сразу же раскритиковали поклонники, артистка опубликовала на своем Instagram-аккаунте.
На новом кадре, который снят для глянца, Елизавета Боярская позирует с обнаженными плечами и спиной. Этот снимок стал неким экспериментом для актрисы, предпочитающей сдержанные образы. Однако звезда иногда экспериментирует, показывая фото с непривычными стрижками, а также позирует в чувственных и элегантных нарядах. При этом недавний снимок с оголенными плечами не понравился публике. Многие посчитали, что он слишком откровенный для матери двух детей.
В комментариях фолловеры спросили звезду: “Зачем так оголяться?” и заявили, что это было необязательно. Также подписчикам не понравилось, что за последнее время Елизавета Боярская сильно похудела. Чрезмерное изящество звезды заметили даже ее коллеги.
На новом кадре, который снят для глянца, Елизавета Боярская позирует с обнаженными плечами и спиной. Этот снимок стал неким экспериментом для актрисы, предпочитающей сдержанные образы. Однако звезда иногда экспериментирует, показывая фото с непривычными стрижками, а также позирует в чувственных и элегантных нарядах. При этом недавний снимок с оголенными плечами не понравился публике. Многие посчитали, что он слишком откровенный для матери двух детей.
В комментариях фолловеры спросили звезду: “Зачем так оголяться?” и заявили, что это было необязательно. Также подписчикам не понравилось, что за последнее время Елизавета Боярская сильно похудела. Чрезмерное изящество звезды заметили даже ее коллеги.