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Сергей Лазарев нашел в ролике американской авиакомпании плагиат своего номера

Известный российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонникам интересным наблюдением. Артист нашел в ролике американской авиакомпании American Airlines плагиат на свой номер на «Евровидении-2019» и решил попросить у перевозчика пожизненный бесплатный билет.
Сергей Лазарев нашел в ролике американской авиакомпании плагиат своего номера

Об этом Сергей Лазарев рассказал в «Историях» в Instagram. Артист показал подписчикам некоторые части ролика авиакомпании, где ее работница сообщает пассажирам о правилах безопасности во время полета. Все это она делает, стоя с множеством зеркал за спиной. В данном антураже российский исполнитель увидел плагиат на его номер, представленный на «Евровидении». При этом в сюжетах заметно существенное отличие: у артиста за спиной были не зеркала, а экраны, показывающие разные видеозаписи.

Данную ситуацию Сергей Лазарев прокомментировал с изрядной долей юмора. Артист отметил, что, судя по всему, его выступление на «Евровидении» оказалось замечено во всем мире, чему он рад. Также знаменитость заявил, что может потребовать у авиакомпании American Airlines бесплатный пожизненный билет за подобный плагиат.

Поклонники Сергея Лазарева разделились на две группы. Некоторые считают, что такие обвинения в плагиате являются беспочвенными, а в случае судебных разбирательств артиста ждет неудача. Другие же при этом уверены, что исполнитель не воспринимает эту ситуации всерьез и просто пошутил на данную тему.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:30

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