Медики из США рекомендуют придерживаться в новогоднюю ночь белковой диеты
В новогоднюю ночь соблюдать белковую диету лучше всего тем, кто ходит в атлет-зал для наращивания мышечной массы. Об этом заявили американские ученые.
Деятели медицины утверждают, что в сутки каждому человеку необходимо употреблять 0,8 грамма белка на 1 кг веса. Наиболее подходящие продукты для питания, где содержится белок: нежирное мясо, орехи, молоко и яйца. К примеру, врачи уже не раз рассказывали о полезных свойствах диеты с этим элементом, которая помогает сбрасывать лишние килограммы и очищать организм.
Американские ученые не видят ничего плохого, если человек в Новый год будет употреблять белковую пищу. Полезна она тем, кто занимается физкультурой и пытается увеличить мускулатуру.
Деятели медицины утверждают, что в сутки каждому человеку необходимо употреблять 0,8 грамма белка на 1 кг веса. Наиболее подходящие продукты для питания, где содержится белок: нежирное мясо, орехи, молоко и яйца. К примеру, врачи уже не раз рассказывали о полезных свойствах диеты с этим элементом, которая помогает сбрасывать лишние килограммы и очищать организм.
Американские ученые не видят ничего плохого, если человек в Новый год будет употреблять белковую пищу. Полезна она тем, кто занимается физкультурой и пытается увеличить мускулатуру.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:30