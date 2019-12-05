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Медики из США рекомендуют придерживаться в новогоднюю ночь белковой диеты

В новогоднюю ночь соблюдать белковую диету лучше всего тем, кто ходит в атлет-зал для наращивания мышечной массы. Об этом заявили американские ученые.
Медики из США рекомендуют придерживаться в новогоднюю ночь белковой диеты

Деятели медицины утверждают, что в сутки каждому человеку необходимо употреблять 0,8 грамма белка на 1 кг веса. Наиболее подходящие продукты для питания, где содержится белок: нежирное мясо, орехи, молоко и яйца. К примеру, врачи уже не раз рассказывали о полезных свойствах диеты с этим элементом, которая помогает сбрасывать лишние килограммы и очищать организм.

Американские ученые не видят ничего плохого, если человек в Новый год будет употреблять белковую пищу. Полезна она тем, кто занимается физкультурой и пытается увеличить мускулатуру.

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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:30

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