Медики из США рекомендуют придерживаться в новогоднюю ночь белковой диеты





Деятели медицины утверждают, что в сутки каждому человеку необходимо употреблять 0,8 грамма белка на 1 кг веса. Наиболее подходящие продукты для питания, где содержится белок: нежирное мясо, орехи, молоко и яйца. К примеру, врачи уже не раз рассказывали о полезных свойствах диеты с этим элементом, которая помогает сбрасывать лишние килограммы и очищать организм.Американские ученые не видят ничего плохого, если человек в Новый год будет употреблять белковую пищу. Полезна она тем, кто занимается физкультурой и пытается увеличить мускулатуру.