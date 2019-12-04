Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина сомневается в умственных способностях Ильи Яббарова
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не выдержала во время эфира программы «Бородина против Бузовой» и решила уточнить, что происходит с умственными способностями Ильи Яббарова. По ее словам, абсолютно недопустимо обсуждать свои нынешние отношения с бывшей возлюбленной даже в том случае, если у вас общий ребенок.
Тема общения Ильи Яббарова с Аленой Рапунцель поднималась неоднократно. В основном сейчас ее обсуждают из-за сильной ревности его новой девушки Анастасии Голд по отношению к Алене Рапунцель. Однако выяснилось, что на стороне Анастасии и Ксения Бородина, ведь она считает, так тесно общаться с бывшей девушкой можно только в случае, если молодой человек решил возобновить отношения, а в остальных ситуациях подобное поведение просто непозволительно.
Не правильно и то, что Илья Яббаров позволяет себе обсуждать с Аленой Рапунцель те проблемы, которые возникают в новых отношениях.
Но сам Яббаров так не считает и говорит, что не собирается что-то менять в общении с матерью своего ребенка. Он, как и сама Алена, утверждает, они просто друзья, тем более, что Рапунцель ждет, когда к ней придет новый ухажер.
Тема общения Ильи Яббарова с Аленой Рапунцель поднималась неоднократно. В основном сейчас ее обсуждают из-за сильной ревности его новой девушки Анастасии Голд по отношению к Алене Рапунцель. Однако выяснилось, что на стороне Анастасии и Ксения Бородина, ведь она считает, так тесно общаться с бывшей девушкой можно только в случае, если молодой человек решил возобновить отношения, а в остальных ситуациях подобное поведение просто непозволительно.
Не правильно и то, что Илья Яббаров позволяет себе обсуждать с Аленой Рапунцель те проблемы, которые возникают в новых отношениях.
Но сам Яббаров так не считает и говорит, что не собирается что-то менять в общении с матерью своего ребенка. Он, как и сама Алена, утверждает, они просто друзья, тем более, что Рапунцель ждет, когда к ней придет новый ухажер.