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Невеста Джейсона Стэтхэма Рози Хантингтон-Уайтли рассказала о своем болезненном унижении

Невеста актера Джейсона Стэтхэма рассказала о собственном унижении, которое является одним из ее наиболее болезненных воспоминаний. Модель Рози Хантингтон-Уайтли сожалеет о советах о похудении, которые давала всем ранее.

Актриса воспитывает единственного сына Джека от Джейсона Стэтхэма. Во время беременности она набрала более 25 кг, от которого ей было очень сложно избавиться. Она пыталась восстановить фигуру около года, и это заставило ее чувствовать себя униженной. Дело в том, что до беременности похудение ей казалось чем-то простым, и она давала советы, утверждая, что прийти в форму легко, но в итоге сама столкнулась со сложностями. Модель перестала следить за набранным весом к шестому месяцу беременности, а потом этот процесс стал неконтролируемым. Рози Хантингтон-Уайтли призналась, на последних месяцах ходила по дому обнаженной, поскольку все привычные вещи были для нее слишком малы или плохо на ней сидели.

Рози Хантингтон-Уайтли отметила, все ее беременные подруги худели намного быстрее, что ее огорчало. В итоге модели пришлось сесть на жесткую диету после того, как перестала кормить ребенка грудью, и только так она смогла вернуться к прежним формам.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:30

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