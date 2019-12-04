В Mitsubishi рассекретили новинки для России в 2020 году





Представители Mitsubishi заявили о том, что две новинки получат новый дизайн, выполненный в стиле Dynamic Shield. Кроссовер Mitsubishi ASX имеет «двухэтажную» головную оптику, радиаторную решетку с крупными планками и новый дизайн задних фонарей. Салон модели претерпит незначительные изменения. Автомобиль получит 8-дюймовый экран мультимедийной системы и встроенную навигацию Tom Tom. Продажи в России этой модели начнутся уже в первой половине 2020 года.Рестайлинговая версия рамного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport также получит черты стиля Dynamic Shield, однако они будут проявляться слегка иначе. Модель обзаведется похожей «двухэтажной» головной оптикой, укороченными задними фонарями и спойлером на крышке багажника. В салоне тоже появится 8-дюймовый экран мультимедийной системы, переработанный формат центральной консоли и блока, отвечающего за управление климатом. Данная новинка будет доступна у местных дилеров японского производителя во второй половине грядущего года.Относительно других неназванных моделей компании информация будет оглашена уже в первом квартале 2020-го.