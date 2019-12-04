В беременность Анастасия Костенко стала набирать вес

Девушка активно общается со своими подписчиками, читая их истории о материнстве, а также благодарит их за поддержку. Анастасия очень рада тому, что ей предстоит родить ребенка, и ей совсем неважно, будет у неё кесарево сечение или роды пройдут естественным путем. Она считает, что самое главное - любовь к мужу, с которым у них будут дети. Но есть люди которые не уверены, что пришло время рожать, так как этот момент должен возникнуть сам.Также Костенко загадала всем исполнения их желаний. Для модели будущий Новый год - время чудес, которые все ожидают, но для нее это ожидание увеличилось в два раза.Правда, не все подписчики высказались положительно об Анастасии. Некоторые люди высмеяли ее пафос, а также заметили на новых фото признаки беременности: большие губы и пухлые щеки.Беременность не избавила девушку от работы, она вынуждена зарабатывать деньги на рекламных контрактах, так как Дмитрий второй месяц сидит без работы. Однако семью кто-то должен кормить, поэтому всю обязанность на себя взяла Настя.