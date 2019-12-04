В Сети появилось видео, где видно, как Василиса Дмитренко портит имущество «Дом-2»
В интернете появилось видео, где видно, как дочь Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко портит имущество, которое принадлежит проекту «Дом-2». Девочка рисует на обоях в одной из комнат, где живет ее семья.
Все прекрасно знают, что маленькая Василиса живет в атмосфере вседозволенности. Причем к подобному выводу пришли не только телезрители, но и бабушка маленькой шкодницы. Однако в отличие от родителей Василисы, она всячески пытается пресечь любой беспредел, который творит девочка. Так, например в ее доме нельзя брать в руки косметику, которая предназначена для взрослых, а также прыгать на диванах. Но вот в родительском доме малышка делает все, что ей захочется. И это совсем неудивительно, ведь Ольга и Дмитрий постоянно заняты тем, что обсуждают своих коллег по телестройке.
В итоге все комната, в которой живет семья разрисована, и это работа Василисы. Творчество дочери отец семейства не стал пресекать, а наоборот заснял на видео. Стоит отметить, что в помещении совсем недавно был сделан дорогостоящий ремонт. А вот привести в порядок жилье скорее всего придется чете Дмитренко, и обойдется им новый ремонт, скорее всего, не так уж и дешево.
Все прекрасно знают, что маленькая Василиса живет в атмосфере вседозволенности. Причем к подобному выводу пришли не только телезрители, но и бабушка маленькой шкодницы. Однако в отличие от родителей Василисы, она всячески пытается пресечь любой беспредел, который творит девочка. Так, например в ее доме нельзя брать в руки косметику, которая предназначена для взрослых, а также прыгать на диванах. Но вот в родительском доме малышка делает все, что ей захочется. И это совсем неудивительно, ведь Ольга и Дмитрий постоянно заняты тем, что обсуждают своих коллег по телестройке.
В итоге все комната, в которой живет семья разрисована, и это работа Василисы. Творчество дочери отец семейства не стал пресекать, а наоборот заснял на видео. Стоит отметить, что в помещении совсем недавно был сделан дорогостоящий ремонт. А вот привести в порядок жилье скорее всего придется чете Дмитренко, и обойдется им новый ремонт, скорее всего, не так уж и дешево.