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"Надо деньгам отлежаться": Роза Сябитова дала подписчикам совет, как разбогатеть

Известная ведущая программы “Давай поженимся” Роза Сябитова дала совет насчет секса и денег. Телеведущая поделилась жизненным опытом с подписчиками своего Instagram-аккаунта и рассказала, как разбогатеть.

Как отметила Сябитова, на программе она отвечает за “секс и деньги”, поэтому решила дать полезный совет о последнем. Звезда считает, что неправильно тратить все поступления сразу, будь то зарплата или наследство. Она советует дать деньгам время “отлежаться”, чтобы пришло ощущение владения ими на полном праве. До этого человек легко расстается с финансами, поскольку чувствует, что они не его. Необходимо потратить на “привыкание” 4-5 дней или даже неделю, чтобы потом было жалко растрачивать эту сумму на ерунду.

В комментариях некоторые фолловеры возмутились этим советом, заявив, что иногда деньги нужны на еду. Роза Сябитова отметила, что даст рекомендации об экономии на продуктах в следующих постах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:32

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