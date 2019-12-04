Экс-участница "Дом-2" Виктория Романец набивается в подруги к Ксении Бородиной





То, что Виктория Романец пытается набиться в подруги к Ксении Бородиной подписчики решили после того, как она сделала ей комплимент в одной из своих новых публикаций. У Романец спросили, а кто у нее вызывает восхищение, и в ответ на этот вопрос она разместила фото Бородиной. Однако вряд ли Ксения нуждается в таких друзьях, и здесь дело совсем не в материальном статусе или социальном. Но сама Виктория не раз отмечала, что у нее хороший достаток, и она в состоянии себе позволить каждые два года автомобили.Стоит отметить, что ранее Виктория увела из семьи Антона Гусева, за которого в последствии вышла замуж. Разрушенную семью Романец вспоминают до сих пор. Сама же Ксения Бородина вряд ли хочет повторить судьбу Евгении Феофилактовой, ведь ранее Виктория Романец и с ней пыталась подружиться.