Кейт Миддлтон появилась на званом ужине в бриллиантовых украшениях из шкатулки Елизаветы II





На приеме в честь 70-летия создания НАТО Кейт Миддлтон присоединилась к принцу Уэльскому и королеве. Согласно протоколу, членам знатной семьи положены бриллианты для важных мероприятий и званых вечеров. На недавней встрече герцогиня Кембриджская дополнила яркий наряд серьгами, которые являются частью внушительной коллекции Елизаветы II. Платье глубокого изумрудного цвета от Emilia Wickstead стоит около тысячи фунтов стерлингов. Образ герцогини не обошелся без каплевидных серьг, которые ей нередко одалживает королева. Публика заметила, что эти драгоценности стали фаворитами избранницы принца Уильяма из шкатулки монарха.Для дневных образов Кейт Миддлтон предпочитает легкие образы и бюджетные аксессуары.