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Продан самый дорогой грузовик на планете с 3970-сильным двигателем

В Саудовской Аравии был продан самый дорог грузовик в мире – Thor24, изначально называвшийся Peterbilt 359. Теперь эта модель оснащена 3970-сильным двигателем, состоящим из двух моторов V12 объемом 13,9 литра.
Продан самый дорогой грузовик на планете с 3970-сильным двигателем

Такие поражающие характеристики грузовика Thor24 являются заслугой тюнинг-ателье из штата Аризона, США. Специалисты салона приобрели седельный тягач, вышедший на рынок в 1984 году, а затем провели его глобальную перестройку. На реконструкцию мастера потратили 7 млн долларов. За эти деньги они оснастили его двумя моторами V12, чей объем составляет 13,9 литров каждый, а также установили на автомобиль 12 механических нагнетателей. Все это позволило получить итоговую мощность в виде 3970 лошадиных сил. В результате 14,5-тонный грузовик Thor24 может разгоняться до 209 км/ч.

Модель поражает не только ходовыми характеристиками, но и своей практичностью. Длина автомобиля увеличилась до 13,4 метров. Была заменена кабина, теперь она четырехдверная, а за ней располагается спальный модуль. Это его формальное название, хотя фактически он представляет собой полноценную комнату с большим количеством удобств. Внешний вид тягача похвастается множеством хромированных деталей, светодиодов и неоновой подсветки.

После торгов в Саудовской Аравии Thor24 стал самым дорогим грузовиком в мире: его продали по цене 13 млн 200 тысяч долларов. Это является мировым рекордом.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:02

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