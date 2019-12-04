«Было страшно, я рыдала»: Анастасии Стецевят сделали операцию
Участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Анастасия Стецевят вышла на связь со своими поклонниками. Девушка после операции отошла от наркоза и рассказала, как все прошло.
Напомним, ранее на острове Анастасия Стецевят повредила ногу, когда спускалась с лестницы. Изначально девушка была уверена, что у нее самый обычный ушиб. Сразу Стецевят обращаться к медикам не стала, а позже выяснилось, у нее достаточно серьезный перелом.
После того, как Анастасии сделали операцию она тут же вышла на связь с подписчиками. Стецевят отметила, что ей было очень страшно.
Анастасия также рассказала, у нее были сильные переживания из-за хирургического вмешательства, и она плакала и до операции и сразу после. Анастасия Стецевят отметила, слезы из ее глаз катились и в тот момент, когда она отходила от наркоза.
Участница «Дом-2» сказала, после у нее была адская боль, которая до сих пор не прошла.
Анастасия Стецевят поблагодарила всех своих подписчиков за оказанную ей поддержку.
Напомним, ранее на острове Анастасия Стецевят повредила ногу, когда спускалась с лестницы. Изначально девушка была уверена, что у нее самый обычный ушиб. Сразу Стецевят обращаться к медикам не стала, а позже выяснилось, у нее достаточно серьезный перелом.
После того, как Анастасии сделали операцию она тут же вышла на связь с подписчиками. Стецевят отметила, что ей было очень страшно.
Анастасия также рассказала, у нее были сильные переживания из-за хирургического вмешательства, и она плакала и до операции и сразу после. Анастасия Стецевят отметила, слезы из ее глаз катились и в тот момент, когда она отходила от наркоза.
Участница «Дом-2» сказала, после у нее была адская боль, которая до сих пор не прошла.
Анастасия Стецевят поблагодарила всех своих подписчиков за оказанную ей поддержку.