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Новое приложение для смартфона позволяет взглянуть на мир глазами животных

Новое приложение для смартфона позволяет посмотреть на мир глазами животных. Программа создана для преображения любых фотографий.

Данное программное обеспечение для ПК используется технологию Quantitative Colour Pattern Analysis, позволяющую менять фотографии с учетом особенностей зрения животных. В частности, доступно изменения снимков в соответствии с восприятием кошек, собак и насекомых, например, пчел. Подобные способы моделирования зрения разных живых организмов ученые разрабатывали около 10 лет. Приложение может изменять цветопередачу снимка, а также его пространственные характеристики.

Технология QCPA в первую очередь создана для биологов и экологов, но может заинтересовать любого пользователя. Приложение доступно для скачивания на портале разработчиков Empirical Imaging.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:01

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