В Омской области детей на олимпиаду вез пьяный водитель





Сотрудники местной ГИБДД остановили школьный ПАЗ в 09:00 во время его движения по трассе. В процессе диалога с водителем представители органов правопорядка заподозрили, что он пьян, поэтому озвучили предложение пройти тест на содержание в крови спиртного. При норме в 0,16 мг/л алкотестер показал содержание 0,219 мг/л алкоголя. В итоге 43-летнего мужчину было решено устранить от управления транспортом, также в его отношении возбуждено административное делопроизводство.Школьники ехали на олимпиаду в Таврическое, из-за снятия с рейса автобуса их пересадили в другое транспортное средство. На данный момент СК РФ по Омской области организовал проверку факта нахождения пьяного водителя за рулем.