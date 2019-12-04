Никита Джигурда унаследует от покойной Людмилы Браташ 250 млн рублей





Людмила Браташ и Никита Джигурда являлись закадычными друзьями еще с 90-х годов. Помимо предоставления собственного дома для того, чтобы в нем сыграл свадьбу знаменитый шоумен с Мариной Анисиной, предпринимательница также стала крестной их сына. Известно, что из-за финансовых трудностей и вынужденной продажи собственной авиакомпании, бизнесвумен начала злоупотреблять алкоголем. В появлении этой пагубной привычки музыкант обвиняет её водителя – Никиту Куронова, а сестра Браташ указывает на виновников в лице Джигурды и его супруги.В 2010 году Браташ написала завещание, в котором передавала все имущество певцу. 15 февраля 2016 года, Браташ была найдена мертвой. Кончина наступила в результате тяжелой травмы головы, хотя многие друзья покойной утверждают о неслучайном характере её смерти. Известно, что 1 января того же года, предпринимательница обнаружила кражу ценных бумаг и денег из собственного сейфа, а также пропажу средств с банковских счетов. Завещание было тщательно рассмотрено в суде, поскольку выдвигались теории о его фальсификации. Джигурде удастся унаследовать 250 миллионов рублей только в том случае, если представители закона из Большого суда Франции подтвердят его право в январе. За имущество сестры также борется Светлана Браташ, иски которой были отклонены.