Ольга Бузова уходит с “Дома-2”, её место займет Яна Кошкина

Девушка уже намерена занять место Ольги, которая отлично справлялась на телешоу с 2008 года. Подписчики Бузовой уже ждут скандала, который вполне может произойти. Дела звезды идут в гору, она так далеко продвинулась с момента перестройки, что даже обогнала Ксению Собчак. Благодаря своей карьере девушка добилась богатства и славы.На эту новость также отреагировало руководство ТНТ, сообщив, что уход Ольги более чем оправдан. Такая шокирующая новость повергла фанатов теледивы в шок, но организаторы объяснили, из-за большого количества дел у Бузовой и постоянных опозданий на съемки пришлось пойти на крайние меры. Именно этот повод стал причиной прекращения сотрудничества с артисткой.Скоро фанатам “Дома-2” придется привыкнуть к новой ведущей, но это, скорее всего, не сильно заденет зрителей, так как выдающаяся внешность Кошкиной никого не оставит равнодушным. Насчет ухода Бузовой вовсе не стоит переживать, ведь с появлением большего количества времени она сможет направить свои силы на собственное развитие.