Тимати подарил матери элитный детский сад с лабиринтом и залом для дзюдо





В последнее время Тимати сделал своим родственникам два дорогих презента. Сначала основатель лейбла Black Star подарил своей возлюбленной Анастасии Решетовой автомобиль за 4,5 млн рублей, а недавно исполнил давнюю мечту своей матери. Артист приобрел для родительницы земельный участок, где она сможет открыть элитный детский сад. Он будет располагаться на территории дорогого жилого комплекса. В учреждении должны учиться исключительно дети обеспеченных людей, поэтому им предоставят широкий спектр услуг.Кроме обычного досуга в детском саду матери Тимати будет организовано обучение. Дети будут изучать иностранные языки и направление робототехники. Кроме того, воспитанники смогут развиваться физически. Для этого на территории заведения расположат лабиринт, зал для занятий дзюдо и скалодром. Специфика заведения исключительно на детях ограничиваться не будет, планируется открытие курсов и занятий для будущих и молодых мам.При этом жители элитного жилого комплекса относятся к этой новости скептично. По их словам, на той территории, которую купил Тимати, должны были построить обычный детский сад, однако теперь для него нет места, и его судьба неизвестна.