Лев Лещенко назвал ситуацию с популярностью ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой «серьезным культурным упадком»

Совсем недавно с Ольгой Бузовой произошел курьезный случай, она во время церемонии награждения на одной из музыкальных премий Льва Лещенко назвала «Левченко». Естественно, что хейтеры сразу ополчились против поющей телеведущей, уличив ее в не уважении к народным звездам российской эстрады. Помимо этого, на церемонию Ольга Бузова пришла в наряде, который вызвал достаточно много разговоров в обществе, так как она надела открытое боди.Лев Лещенко через несколько дней объяснил, почему же Ольга Бузова столь популярна. По его словам, на данный момент в России «сильный культурный упадок». Знаменитость отметил тот факт, что большинство людей не знакомы с произведениями классиков, а вот имена звезд-однодневок выучили буквально наизусть.Однако Лещенко таких знаменитостей, как Бузова, не любит критиковать, потому что они сами себя слепили с помощью труда и современных технологий.