Эксперты рассказали, как проверить заряд AirPods Pro на телефонах Android





Немногие пользователи беспроводных наушников AirPods Pro от Apple знают, что слушать аудио-файлы через них можно не только при помощи собственного iPhone, но и смартфонов на Android. Для их сопряжения нужно открыть чехол гарнитуры и некоторое время удерживать палец на кнопке задней панели, пока индикатор на передней части не начнет мигать. После этого наушники должны появиться в меню Bluetooth гаджете с ОС Android. После нажатия "Соеденить" - связь будет установлена. Однако, будет отсутсвовать одна важная деталь: информация о состоянии батареи.Подобную проблему можно решить установкой бесплатной мобильной программы AirBattery, пакет файлов которой находится в магазине приложений Google Play. Эта программа будет показывать заряд для каждого AirPod, а также чехла для зарядки во всплывающем окне. Оно появляется через несколько секунд после открытия крышки на корпусе гарнитуры. Уровень заряда не является точным и вместо этого будет отображаться в отрезках по 10%. Покупка Pro-версии AirBattery за 1 доллар США позволит видеть состояние батареи в нормальном режиме и без навязчивой рекламы.