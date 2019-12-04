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Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем

Зарубежные медики рассказали о том, что быстрее справиться с кашлем помогают простые методы, о которых многие не знают. Специалисты советуют пить много воды, делать ингаляции, спать сразу на двух подушках и избегать раздражителей.
Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем

По словам медиков, причины возникновения кашля могут быть самыми разными: временные нарушения в работе организма, аллергическая реакция на окружающую среду и конкретные заболевания. Первый совет – пить больше воды и заниматься ингаляцией. Последний метод не подходит только тем, кто болеет астмой. Также отлично со своей задачей справляются пастилки от кашля, они успокаивают раздраженное горло. Также его можно полоскать соленной водой.

Чтобы ночью избежать появления сильного кашля медики советуют спать на двух подушка, одна на другой. Это позволит увеличить угол расположения тела и снизит подобные позывы. Также важно провести дома мокрую уборку и проветрить помещение. Отличным средством от кашля является мед и теплое питье, однако их стоит разделять. Медики рекомендуют отдавать предпочтение имбирному и мятному чаям.

Во время кашля можно растереть область груди эвкалиптовым маслом. Куриный суп является отличным выбором для утоления голода, ведь при заболевании с такими симптомами, он является крайне полезным, питательным и одновременно легким. Примечательно, что шоколад также может помочь. В нем содержится теобромин, снижающий нервную активность и ослабляющий кашель.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:15

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