



По словам американских журналистов из инфопортала AutoExpress, флагман BMW 7 является четвертым по комфортности в мире после Range Rover, Rolls-Royce Phantom и "вечного" конкурента в виде Mercedes-Benz S-Class. Оценка комфорта только по архитектуре и салону может иногда вводить в заблуждение. Есть много примеров автомобилей, которые могут предложить одновременно динамичную и в то же время удобную езду. 7-я серия является эталоном среди моделей премиум-класса благодаря существенно усовершенствованной "тележке", которая удовлетворит как любителей тихих путешествий, так и желающих развить невероятные скорости. В то время как Mercedes-Benz S-Class лучше всего оценивается с точки зрения дизайна, BMW 7 предложит захватывающие впечатления для автовладельцев и пассажиров.Седан можно оснастить дополнительной системой Executive Drive Pro, которая стоит более 3000 евро. Она обеспечивает четкую и гибкую настройку шасси, предоставляя высокое качество эксплуатации. Приятными дополнениями окажутся аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond 3D Surround, автоматический освежитель воздуха, объемное освещение, сервис Caring Car, развлекательные программы и комфортабельные сиденья. Последние можно откидывать под углом до 42,5 градусов. BMW 7 может быть не таким удобным, как S-класс, и не таким экстравагантным, как Rolls-Royce Phantom, но он является наиболее гибкой и универсальной альтернативой в своем сегменте.