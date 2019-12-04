Звезде проекта "Дом-2" Ольге Рапунцель посоветовали уйти с реалити-шоу





Обсуждая критику в свой адрес с мужем, Ольга Рапунцель отметила, что поклонникам в соцсетях не нравится форма ее живота, якобы он у нее то квадратный, то не того размера, что нужно. Тем не менее, отметила звезда, она носит под сердцем малыша, ждет его рождения. В ответ молодая мамочка получила не поддержку, а новую волну критики.Поклонники попросили, чтобы Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ушли за Периметр и там воспитывали своих детей, если, как они заявляют, рожают наследников супруги не ради хайпа и не только потому, что живут на реалити-шоу. Звезду упрекнули в том, что во время первой беременности ее уже ловили на применении накладного живота, потому жаловаться ей не на что.