АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
EUR 71.06 USD 64.14
Курс валют на 04.12.2019

Звезде проекта "Дом-2" Ольге Рапунцель посоветовали уйти с реалити-шоу

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель эмоционально отреагировала на критику в свой адрес касательно второй беременности. Супруга Дмитрия Дмитренко отметила, что ее фолловерам в соцсетях не нравится форма ее живота, однако ей в ответ посоветовали уйти с реалити-шоу и не обманывать людей.
Звезде проекта "Дом-2" Ольге Рапунцель посоветовали уйти с реалити-шоу

Обсуждая критику в свой адрес с мужем, Ольга Рапунцель отметила, что поклонникам в соцсетях не нравится форма ее живота, якобы он у нее то квадратный, то не того размера, что нужно. Тем не менее, отметила звезда, она носит под сердцем малыша, ждет его рождения. В ответ молодая мамочка получила не поддержку, а новую волну критики.

Поклонники попросили, чтобы Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко ушли за Периметр и там воспитывали своих детей, если, как они заявляют, рожают наследников супруги не ради хайпа и не только потому, что живут на реалити-шоу. Звезду упрекнули в том, что во время первой беременности ее уже ловили на применении накладного живота, потому жаловаться ей не на что.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учеными найдена рекордная ультрамассивная черная…
Звезде проекта "Дом-2" Ольге Рапунцель посоветовали уйти с…
Глобальное потепление спровоцировало уменьшение размеров перелетных птиц и увеличение их…
В мире 4 декабря отмечают день…
Врачи: "Низкий уровень гемоглобина указывает на скрытые…
Звезда «Дом-2» Виктория Романец прокомментировала кражу чехла для…
Российские операторы связи начнут использовать ловушки для…
"Я с тобой из жалости": Сестра Полины Лобановой раскрыла причины развода с…
Беременная звезда «Дом-2» Александра Черно услышала впервые сердцебиение своего…
Эксперты: Один бананы поможет справиться с…
Tesla начнет выпуск Model Y в начале 2020…
Эксперты рассказали, как проверить заряд AirPods Pro на телефонах…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель рассказала о том, как воспитывает свою дочь…
Врачи предрекают рост заболеваемости раком на…
BMW 7 оказался в ТОП самых комфортабельных…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно призналась, что скрыла беременность от родной…
Онколог рассказал, когда стоит начать проверяться на наличие…
Роза Сябитова и Лариса Гузеева отреагировали на слухи о закрытии «Давай…
На Алтае пенсионеру запретили разводить…
В США сбежавший кот нашелся через 536…
Кремль полностью отверг версию о причастности России к убийству в…
Виктория Лопырева объявила, что официально стала супругой Игоря…
Названы 8 изобретений древних римлян, актуальных до сих…
Валдис Пельш опроверг сведения о его…
В России представлен недорогой флагманский смартфон Realme X2 Pro со сверхбыстрой…
Звезда "Дом-2" Захар Саленко готовит Яне Шафеевой предложение руки и…
Ученые определили роль соцсетей в идентификации пользователей с…
Максим Виторган станцевал, переодевшись в женское…
В Перми припаркованный автомобиль завелся и начал ездить по…
«Будут гадить»: Дмитрий Шепелев рассказал о сложных отношениях Жанны Фриске с…
«Сами отказались»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему родители Жанны Фриске не видятся с…
"Бездействие и скука": Пилоты рассказали, как проводят время в кабине во время…
Звезду "Дом-2" Александру Черно посадили на диету для…
Врачам в Череповце удалось спасти ребенка с раной от штыря в…
"Очень боялась рожать в 40": Фигуристка Ирина Слуцкая раскрыла подробности тайных…
Новый Chevrolet Corvette получит 1200-сильный…
Компьютерная модель 46 лет назад предсказала гибель…
«Стесняется при дочке»: Бари Алибасов рассказал о своей интимной жизни с Лидией…
Специалисты рассказали о влиянии погоды на…
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри обустроил звонницу в детской…
Просмотреть все новости