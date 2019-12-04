Врачи рассказали, могут ли макароны перед сном испортить фигуру





Диетолог Марчелло Тикка из Италии сообщает, что распространенное заблуждение о "комендантском" часе, в котором нельзя есть ту или иную пищу, не имеет под собой фактической базы. Более того, некоторые эксперты не могут решить, когда этот запрет действует: с 14:00 до 18:00 или даже позже. Поэтому следует обращать внимание на фактор быстрой усвояемости продуктов. Вечером рекомендуется употреблять еду, которая легче всего переваривается. К таковым относятся макаронные изделия без мясных соусов или других заправок.В то же время, злоупотребление вредной и жирной пищей перед ночным отдыхом может ухудшить качество сна. Более того, такой подход чреват возникновением апноэ во сне, гипертонии, дневной сонливости, а также повышением риска инфаркта и инсульта. Богатые углеводами продукты можно без опаски включать в меню ужина, но следует учитывать дневную норму калорий. Её превышение способно навредить фигуре и результатам людей, пытающихся похудеть.