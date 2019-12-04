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Российские операторы связи начнут использовать ловушки для хакеров

Крупные российские операторы связи планируют организованно и системно бороться с хакерами. Для этого они начнут использовать специальные ловушки, призванные помочь компаниям выслеживать и нейтрализовать злоумышленников.
Российские операторы связи начнут использовать ловушки для хакеров

Такую идею разработали представители Ростелекома и отметили, что любой российский оператор связи может воспользоваться такой системой. Она подразумевает использование ханипотов (от англ. honeypot – «горшок с медом»). Они представляют собой программы, выдающие себя за серверы или устройства, имеющие серьезные проблемы с безопасностью. Именно поэтому хакеры будут выбирать их в качестве первых жертв.

Как только злоумышленники захотят воспользоваться уязвимостью, они попадут в ловушку. Во время взаимодействия с этой программой, имитирующей сервер или устройство, операторы связи смогут записывать каждое действие хакеров. После этого данную информацию будут анализировать специалисты по кибербезопасности. Они смогут изучить поведение, привычки и методы действия злоумышленников, а затем эти знания начнут применять для укрепления реальных серверов и устройств компаний.

Ростелеком отметил, что российские операторы связи, для повышения эффективности системы, должны регулярно обмениваться полученной информацией друг с другом. Также предполагается, что установкой таких системы защиты и ловушек компании будут заниматься за собственные средства.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:55

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