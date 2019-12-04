Во Всемирном банке назвали главные риски для экономики РФ





Эксперты из Всемирного банка дали более положительный прогноз для роста экономики России: если в 2019 году наблюдается повышение ВВП на 1,2%, то в 2020 году можно ожидать 1,8%. Все же, экономисты говорят о возможности возникновения проблем в благополучии РФ из-за глобальных и внутренних факторов. К таковым относятся повышение напряженности в мировой торговле и масштабное ослабление мировой экономики. В списке рисков также значатся: вероятность дополнительных санкций, замедление диверсификации государственного экспорта, сокращение инвестиций из других стран и малые накопления в пенсионных фондах.Скорее всего, России потребуется денежно-кредитное стимулирование со стороны центробанков, что ухудшается тенденцией к падению цен на нефть. Кроме того, более четверти российских граждан живут на менее чем 11 долларов США в день, что делает их экономически уязвимыми. За чертой бедности также находится более 11% соотечественников. Специалисты считают, что экономике могут помочь новый принцип распределения соцподдержки, стимуляция нацпроектов, а также современные подходы для привлечения зарубежных инвестиций.